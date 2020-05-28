شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد يؤدى وصلة تدريبات منزلية استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته فى منتصف يونيو الجارى، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مصطفى محمد فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات المنزلية، وفقاً لتعليمات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما نشر مصطفى محمد صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر برفقة خطيبته وعلق عليها "فريق العمل".

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مصطفى محمد

وسبق أن أشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب

وفضل مسئولو الزمالك، عدم التفريط بسهولة فى مصطفى محمد أو الموافقة على احترافه خارجيًا دون أن يتلقى عرضًا يليق باسم اللاعب والنادى، خاصة وإنه تم تأجيل إقامة الأولمبياد حتى عام 2021، بسبب فيروس كورونا، لذا يرغب مسئولو الزمالك فى تسويق اللاعب عن طريق المحافل الدولية الكبرى.

وشارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.