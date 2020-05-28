شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكاف يستعيد ذكريات هدف رمضان صبحى فى شباك الأفيال بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى "الكاف" على تيك توك ذكريات الهدف الذى سجله رمضان صبحى، قائد المنتخب الأولمبى، فى شباك كوت ديفوار ليقود الفراعنة للتتويج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز على منتخب الأفيال فى المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى وتأهلت مصر لأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها الصيف المقبل قبل أن يتم تأجيلها عاماً بسبب وباء "كورونا".

ونجح رمضان صبحى فى تسجيل هدف الفوز بالبطولة فى الشوط الثانى الإضافى بالدقيقة 114 بعد متابعة لتسديدة أحمد ياسر ريان، وقدم لاعب النادى الأهلى بطولة مميزة وقاد المنتخب الوطنى للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ سنوات طويلة.

وسجل رمضان صبحي هدفه الأول فى البطولة بالمباراة الثانية ضد منتخب غانا فى الشوط الثاني، ونجح أيضاً فى صناعة هدف مصر الثالث فى تلك المباراة لاحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وأيضاً عاد واحرز هدفا فى شباك منتخب جنوب افريقيا بالدور النصف نهائى من البطولة، وكانت أبرز مباراة فى البطولة لرمضان هى النهائية حيث صنع الهدف الأول لمنتخب مصر لكريم العراقى ظهير منتخب مصر الأيمن، وعاد وسجل الهدف الثانى وهدف فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، لقب احسن لاعب فى البطولة إلى رمضان صبحى قائد المنتخب الوطنى الأولمبى الذى نجح فى احراز 3 اهداف فى البطولة وصناعة 3 اهداف مثلهما وقيادة ألفراعنة للقب البطولة.

وكان رمضان قائد المنتخب الأولمبى قد عقد محاضرة سريعة مع زملائه بالمنتخب الأولمبى فى الملعب بعد انتهاء فترة الإحماء لمباراة الكاميرون فى ختام الدور الأول لأمم أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت خلال نوفمبر الماضى بالقاهرة.، وقال فيها، "المركز الأول يا رجالة، هيفرق معانا جداً، وهيخلى ألفرق التانية تخاف مننا".

Advertisements

ومنذ تولى السويسرى فايلر المدير ألفنى للأهلى المسئولية ألفنية للمارد الأحمر نجح فى الارتقاء بمستوى رمضان صبحى ليصبح من أهم نجوم الكرة المصرية خلال فترة قصيرة، ليواصل التألق تحت قيادة شوقى غريب فى المنتخب الأوليمبي.

وكان رمضان قائد المنتخب الأولمبى قد عقد محاضرة سريعة مع زملائه بالمنتخب الأولمبى فى الملعب بعد انتهاء فترة الإحماء لمباراة الكاميرون فى ختام الدور الأول لأمم أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت خلال نوفمبر الماضى بالقاهرة.، وقال فيها، "المركز الأول يا رجالة، هيفرق معانا جداً، وهيخلى ألفرق التانية تخاف مننا".