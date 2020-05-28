شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيكابالا وجنش فى وصلة لعب مع أبناء حارس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال تواجده مع شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض، وحرص الأخير على مداعبة أبناء جنش، وعلق حارس الفريق الأبيض على الفيديو قائلاً "أخويا". وكان شيكابالا قد تعرض لهجوم من قبل بعض الجماهير بعدما نشر صورة مع زوجته وابنه آدم على انستجرام، حيث حرص اللاعبون على مؤازرة "الأباتشى" عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وابتعد جنش عن المشاركة مع الفريق هذا الموسم لإصابته مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى وتر أكيلس . انضم جنش إلى الزمالك موسم 2011، قادما من نادى الأولمبى السكندرى، فيما شارك فى أول مباراة رسمية له مع الأبيض فى الدورى الممتاز، أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى والتى اقيمت يوم 10 يوليو 2011، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements

لقبت جماهير القلعة البيضاء محمود جنش بـ"المنقذ" بعدما كان الحصن الأمين للزمالك على مدار سنوات خاصة فى الأزمات والمباريات المصيرية التى حرس فيها عرين الأبيض بإجادة وتألق مميز.

أول مشاركات جنش الأفريقية مع الزمالك فكانت أمام المغرب الفاسى، فى المغرب، فى ذهاب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، يوم 28 أبريل 2012، وذلك بعدما شارك اضطراريا فى المباراة بعد إيقاف عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، وكان وقتها حسن شحاتة المدير الفنى للأبيض حينها قد قيد حارسين مرمى فقط فى قائمة الفريق الأفريقية، إلا أن المباراة انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وخرج جنش بشباكه نظيفة فى المباراة.

وحقق جنش أرقاما متميزة الموسم الماضى مع الفريق الأبيض والذى شهد حصول الفريق على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى التاريخ.