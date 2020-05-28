شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد سند "عالمى" كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن فراعنة الرياضة المصرية يثبتون قوة اللاعب المصرى فى عالم الاحتراف يوما بعد يوما ، ومثلما نجح محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي فى رسم صورة قوية للاعب المصرى فى كرة القدم ، تشهد كرة اليد أيضا نجم لا يختلف عن صلاح و هو محمد سند العالمي فى عالم احتراف كرة اليد و المحترف فى صفوف نيم الفرنسي .

و يسعى سند الى مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات ، بعمل حصل على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد ، بعدما حصل على نسبة تصويت وصلت إلى حوالي أكثر من 43% في استفتاء الاتحاد الفرنسي لكرة اليد .

وأحرز سند هذا الموسم 84 هدفا في الدوري الفرنسي مع فريقه الحالى .

يعد محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، أحد أبرز نجوم المنتخب الذين تألقوا فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، التى تأهل خلالها الفراعنة الى أولمبياد طوكيو 2020، ويمتلك سند صاحب الـ 29 عاما العديد من الخبرات فى ظل رحلته الاحترافية التى خاضها المرحلة الماضية فى أندية أوروبا، وبدأ محمد سند مشوار تألقه فى نادي هليوبوليس بمصرالجديدة قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك، إلا أنه سرعان ما خاض تجربة الاحتراف مبكرا من أجل تحقيق حلمه ويواصل التألق والإبداع في فرنسا.

وكشف محمد سند، لاعب منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد سند مسبقا ، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يستغل وقت الحظر فى ممارسة عدد من الأنشطة مع ابنته، مشيراً إلى أن يجب الحصور على تصريح رسمي للخروج من المنزل فى فرنسا.

وأضاف سند أنه يخرج من المنزل ساعة واحدة، كما هو مسموح به، من أجل شراء مستلزمات المنزل من السوبر ماركت ، مؤكدا أنه يتدرب فى المنزل بصحبة ابنته للمحافظة على اللياقة البدنية.

ويرصد الخليج 365 لقطات عائلية ورياضية للنجم محمد سند فى الصور التالية :

Advertisements