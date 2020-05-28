شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يُغري آزارو بـ20 مليون جنيه سنوياً بعد "صدمة" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نادي الشباب السعودي لقائمة الأندية التى ترغب في ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مبدئية من النادي السعودي للحصول على خدمات المهاجم المغربي في ظل رفض الإتفاق السعودي تجديد إعارة اللاعب أو شراؤه نهائياً لأسباب مالية وكذلك رفض الأهلي إستعادة مهاجمه المغربي لعدم حاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق .

وفي هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن نادي الشباب يرغب في ضم آزارو خاصة وأن النادي السعودي كان يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في تقديم عرض رسمي للأهلي فإنتقل المهاجم المغربي للإتفاق ، وقدم أزارو عروضاً جيدة مع فريقه الحالي بالدوري السعودي لكن "جائحة" كورونا حرمته من استمرار التألق بعدما تم تجميد النشاط الكروي في العالم كله بعد تفشي فيروس "كورونا".

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي الشباب ينوي تقديم عرض مُغر للمهاجم المغربي يحصل بمقتضاه على مليون وربما مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد أي يما يقرب من 20 مليون جنيه سنوياً فيما سيكون العرض المالي للأهلي مُرضي بحيث يتم إنهاء الصفقة لكن الأمر سيكون متروك للمهاجم المغربي أيضاً الذى سبق وأكد أنه يرغب في خوض تجربة الأحتراف الأوربية وإذا جاءه عرضاً جيداً من أوربا سيرحل له أما إذا فشلت هذه المحاولات سيكون من الوارد جداً قبول عرض الشباب السعودي وهذا ما ستحسمه الأيام المقبلة.