نادي الشباب السعودي يسعى لضم ازارو

يسعى نادي الشباب السعودي، للتعاقد مع المغربي وليد أزارو، ويحرص اللاعب على الانتقال لهم، طالبًا من مسؤولي الأهلي تخفيض قيمة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين يورو للاستغناء نهائياً عن خدمات وليد أزارو مهاجم الفريق، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده، كما أن فايلر رفض فكرةعودته في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي.
وكان أزارو قد انضم لصفوف الاتفاق علي سبيل الإعارة في يناير الماضي بعد أن قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي عدم حاجته لتواجد المهاجم المغربي.
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