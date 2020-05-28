رياضة | أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أدائه الرائع مع الريدز منذ أن انضم لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل محمد صلاح هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق من دور ثمن النهائي علي يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين الماضيين بالإضافة إلي فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017.2018.

وحقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ثلاث ألقاب قارية هما دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الموسم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.