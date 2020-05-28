رياضة | مذبحة في كتالونيا.. برشلونة يعرض 6 لاعبين للبيع هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مذبحة في كتالونيا.. برشلونة يعرض 6 لاعبين للبيع هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو فريق برشلونة الإسباني على اللاعبين الذين سوف يرحلوا عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إن كيكي سيتين اتفق مع إدارة النادي على بعض اسماء 6 لاعبين سيرحلون عن جدران الفريق الكتالوني.

وحدد البلوجرانا اسعار جميع اللاعبين، حيث يرغب في إنهاء تلك الصفقات بشكل نهائي وسريع لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، وجاءت قائمة الراحلين كالتالي :-

- رافينها ألكانتارا 16 مليون يورو.

- نيلسون سيميدو 50 مليون يورو.

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- ارتورو فيدال 16 مليون يورو.

- موسى واجي 8 : 16 مليون يورو.

- توديبو 25 مليون يورو.

- فيربو 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن إدارة فريق برشلونة تريد توفير الأموال من أجل التعاقد مع الثنائي ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.