رياضة | الأهلي يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"معلول"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"معلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النادي الأهلي على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول وصول عروض للتعاقد مع واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وصول العديد من العروض الخليجية وخاصة من نادي العين الإماراتي للتعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء في الصيف القادم.

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ولكن نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أنه لم يصل للنادي أي عروض رسمية للتعاقد مع علي معلول في الصيف القادم.

كما أكد أمير توفيق أن النادي الأهلي يرفض نهائيا فكرة رحيل علي معلول عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

وينوي النادي الأهلي أيضا تجديد عقد علي معلول لفترة طويلة ليضمن استمراره مع الفريق والقضاء على أطماع الاندية الأخرى التي تريد ضمه.