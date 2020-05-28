رياضة | تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع بيانيتش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع بيانيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البارسا يريد ضم بيانيتش مقابل 30 مليون يورو، إلا أن فريق يوفنتوس يستهدف التعاقد مع البرازيلي ارثر ودخوله ضمن تلك الصفقة بالإضافة إلى دافع بعض الأموال.

ويرفض آرثر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، حيث يرى البرازيلي أن أمامه مستقبل كبير مع الفريق الكتالوني خاصة وأن طريقة لعب الفريق تناسبه أفضل من الأندية الأخرى.

ومن الممكن أن تُعقد رغبة لاعب خط وسط برشلونة صفقة انتقال بيانيتش إلى البارسا هذا الصيف، ولكن اللاعب البوسني أبلغ إدارة يوفنتوس بأنه سوف يرحل إلى برشلونة أو البقاء مع النادي في الموسم القادم.