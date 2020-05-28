رياضة | روهر مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا حتى 2022

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر روهر مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في تجديد عقد مدربه الألماني جيرنوت روهر حتى 2022، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع نسور نيجيريا خلال الفترة التي تولى فيها المهمة التدريبية إلى الآن.

وقال أماجيو ميلفين بينيك رئيس الاتحاد : "كانت لدينا الثقة دائما في إمكانيات روهر " كما أعرب عن ثقته في مواصلة النجاح.

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وقاد روهر المنتخب النيجيري إلى كأس العالم 2018 بروسيا كما قاد الفريق للفوز بالمركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية الماضية عام 2019 بمصر.

وبهذا ، يقود روهر المنتخب النيجيري (النسور) في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وكأس العالم 2022 في قطر.

وولد روهر بمدينة مانهايم الألمانية ، وتولى تدريب المنتخب النيجيري في 2016 . ويحظى روهر بخبرة كبيرة بالكرة الأفريقية حيث تولى من قبل تدريب منتخبات الجابون والنيجر وبوركينا فاسو.