رياضة | الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك في الفترة الحالية لتجديد عقد واحد من مدافعي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينوي نادي الزمالك تجديد عقد محمود حمدي "الونش" مدافع القلعة البيضاء الفترة القادمة لمدة 3 مواسم ورفع راتبه مع الفريق الأبيض.

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وجاء قرار نادي الزمالك بتجديد عقد محمود الونش بسبب اقتراب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري وحاجة النادي للحفاظ عليه في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل محمود حمدي الونش عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الجاري مؤكدا أنه سيعتمد عليه بشكل أساسي في الموسم القادم.

يذكر أن العديد من الأندية السعودية والإماراتي كانت قد أظهرت اهتمام بضم الونش في الصيف ولكن نادي الزمالك رفض كل العروض المقدمة إلى اللاعب في الصيف.