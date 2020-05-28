شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 لاعبين ينتظرون تحقيق الحلم الأهلاوي في صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي يستهدف فيه الأهلي ضم أكثر من لاعب، يترقب فيه أكثر من لاعب من ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف المارد الأحمر موقفه من تحقيق الحلم واللعب لنادي القرن الافريقي، من خلال إتمام المفاوضات مع ناديه وأن ينال شرف اللعب في صفوف الأهلي باعتباره حلم لاي لاعب كونه الأكثر تتويجا بالبطولات في مصر وافريقيا ، وتعد مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن والجناح هي أكثر المراكز التي تحتاج للدعم في الاهلي، لذا يمني هؤلاء اللاعبين في تحقيق حلم ارتداء القميص الأحمر، كونها ستكون نقطة تحول في مشوارهم الكروي، وخطوة مهنة نحو صناعة المجد ، باعتبار أن فرص التتويج بالبطولات ستكون سهلة المنال بعكس الحال بالنسبة للأندية التي يلعبون بها.

ونرصد في السطور القادمة 4 لاعبين ينتظرون الانتقال للأهلي في الميركاتو الصيفي..

رجب بكار

يرجح عامل الخبرة كفة رجب بكار، نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، لتدعيم الجبهة اليمنى فى الأهلى وتعويض رحيل أحمد فتحي، الذى لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده ووقع رسمياً لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

ويملك رجب بكار عامل الخبرة بسبب تمرسه فى الدورى المصري، ولعبه بقميص العديد من الأندية، بالإضافة لامتلاكه خبرة أفريقية مع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الجارى وظهوره بشكل طيب، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولى الناديين، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع بيراميدز موسمين.

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طاهر طاهر

طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي يبقي أحد المطلوبين في النادي الأهلي، لكن المفاوضات لم تدخل حتى الأن مراحلها الجادة أو الحاسمة ربما بسبب موقف رمضان صبحي المُعلّق حتى الأن وكذلك إمكانية ضم "جناح" أجنبي فضلاً عن مطالب المقاولون المالية التي كانت سببت في فشل المفاوضات قبل موسمين لضم اللاعب، حيث تواجه رغبة النادي الأهلي لضم طاهر محمد طاهر " عدة مستجدات خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف التي تُحيط بالصفقة وستؤثر بالطبع على حسمها من عدمه .

باهر المحمدي

يعد باهر المحمدي مدافع نادي الاسماعيلي أحد المرشحين بقوة للانضمام للقلعة الحمراء في الصيف المقبل خاصة بعد ما رفض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي العودة لمصر حالياً ، و اقترب النادي الأهلي، من إتمام صفقة ضم باهر المحمدي، بصفة نهائية، وبحسب مصدر داخل النادي الإسماعيلي، فأن مجلسي إدارة الناديين قد اتفقا على تفاصيل الصفقة والأمور المادية بالكامل ، رغم أن هناك عروض خليجية للاعب واخرها العين الاماراتي الذي طلب ضم المدافع الدولي .

أسامة جلال

بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي في بطولة افريقيا تحت 23 عام ، دخل مدافع إنبي دائرة اهتمامات النادي الأهلي بشكل قوي ، مما جعل مسئولي القلعة الحمراء في دخول بمفاوضات مع النادي البترولي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم الخط الدفاعي للفريق ، بالإضافة إلي أن اللاعب صغير السن وسيكون مستقبل الدفاع في الكرة المصرية، ورغم أن مسئولي إنبي أعلنوا تمسكهم باللاعب ولكن المارد الأحمر يتمسك بالأمل في المفاوضات المستمرة لضم المدافع المخضرم .