شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُفضل تأجيل تسويق الراحلين لحين تحديد موقف النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.

ويحسم مسئولو الزمالك، ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء عن أن إدارة نادى الزمالك بالتشاور مع المدرب ستحدد عدد الأجانب المقرر استقدامهم وفقًا للائحة الموسم الجديد حيث سيتم استقدام لاعب واحد فقط إلى جانب الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم حال سماح اللائحة بأربع لاعبين فقط، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك حيث تطالب الإدارة البيضاء باستمرار العمل باللائحة الحالية حتى توفق الأندية أوضاعها وحال استمرار العمل بها سيكون هناك متسع أمام الإدارة البيضاء أمام استقدام ثنائى أجنبى إلى جانب الثلاثى أوناجم وبن شرقى وساسى وفى هذه الحالة ستكون هناك فرصة أمام عودة الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، والذى تألق بصورة كبيرة مع زعيم الثغر ما جعله محط أنظار عدد من الأندية.

فيما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق فى الفترة المقبلة، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة اللاعبين التدريبات المنزلية، بقوة خلال الفترة الحالية، من أجل حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الكروى التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط نادى الزمالك بمواجهة هامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يركز كارتيرون مع لاعبى الفريق بمتابعة حالتهم وتنفيذهم البرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.