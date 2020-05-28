رياضة | عرض بلجيكي حول صفقة الأهلي إلى بخار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض بلجيكي حول صفقة الأهلي إلى بخار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي، مهدداً بالفشل بعد تلقيه عرضاً مغرياً من الدوري البلجيكي يقضي بحصول مازيمبي على ثلث ثمن بيعه لنادي اّخر في حال تألقه بالدوري البلجيكي.

عرض بلجيكي يحرم الأهلي من موليكا

وكان مسئولي النادي الأهلي يرغبون في الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي عقب تألقه الكبير مع فريق مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا بالنسهخة الجارية.

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وتبخرت أحلام الأهلي في إبرام التعاقد مع موليكا عقب العرض البلجيكي المغري للنادي الكونغولي، والذي أبعد النادي الأحمر كثيراً عن الصورة.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.