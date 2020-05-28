رياضة | 6 لاعبين خارج برشلونة نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر 6 لاعبين خارج برشلونة نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل عدد من لاعبي برشلونة والذى وضعهم النادي على قائمة الراحلين عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا يريد ضم النجم الأرجنتينى ومهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز بجانب اللاعب البوسني لفريق يوفنتوس الإيطالى ميراليم بيانيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لذلك يريد البلوجرانا رحيل عدد من اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين هم نيلسون سيميدو ورافينيا وجونيور فيربو وتوديبو وارتورو فيدال وموسي واجي هم الاقرب للرحيل عن البارسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد استقر برشلونة على مجموعة اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم في نهاية الموسم سواء بالبيع المباشر، أو من خلال تضمينهم في صفقات تبادلية.