رياضة | ظهير الأهلي ينتظر تحديد موقفه بعد عرض الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر ظهير الأهلي ينتظر تحديد موقفه بعد عرض الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى تحديد موقف معارين الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة فى إختيار عودة اللاعبين الذى فى إحتياج لخدماتهم خلال الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن باسم علي لاعب النادي الأهلي والمُعار لفريق الجونة والذى يشغل مركز الظهير الأيمن قد تلقي عرض من فريق الاتحاد السكندري للإنضمام له خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وينتظر باسم على موقف النادي الأهلي خاصة أن من الممكن عودته بعدما أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيله بنهاية لفريق بيراميدز.

وكان باسم علي قد عانى خلال فترة تواجده فى صفوف النادي الأهلي من الإصابات التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق.