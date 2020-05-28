رياضة | رسمياً .. 4 إصابات جديدة بكورونا بين أندية الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسمياً .. 4 إصابات جديدة بكورونا بين أندية الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن وجود 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس"، نقلاً عن موقع "جول" أن نتيجة المرحلة الثالثة من المسح الشامل على لاعبي وأطقم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أقرت بوجود 4 حالات إيجابية مصابة بكورونا بين الأفراد.

وأكد الموقع، أن 1008 فرداً بين لاعبين وإداريين وأطقم طبية وفنية خاصة بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خضعوا للمرحلة الثالثة من الفحص.

وخضع 748 فرداً خلال المرحلة الأولى، ونتج عن ذلك وجود 6 حالات إيجابية، بينما جاءت نتائج المرحلة الثانية وجود حالتين فقط، ضمن 996 فحصاً.

Advertisements

وأقر نادي واتفورد وجود 4 حالات إيجابية، شملت لاعباً واحداً بالفريق وثلاثة من العاملين، بينما أقر نادي بيرنلي إصابة المدرب المساعد "إيان وان" بالفيروس.

يذكر أن رابطة أندية الدوري الإنجليزي منحت الضوء الأخضر للأندية بالتدرب في مجموعات، استعداداً لعودة النشاط الكروي مرة أخرى.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على البرتوكول الطبي الذي اقرته الحكومة الإنجليزية بشأن التدرب استعداداً لعودة النشاط، والذي سيكون على الأرجح خلال منتصف يونيو الجاري.

يذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي متوقفة منذ 13 مارس الماضي، بعد انقضاء 29 جولة من عمر المسابقة.