رياضة | مرتضى منصور: لايوجد خلاف بين الزمالك والكاف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: لايوجد خلاف بين الزمالك والكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وأحمد أحمد رئيسه.

وقال منصور خلال تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي عبر إحدى مواقع للتواصل الإجتماعي "فيس بوك":" أن خلاف نادي الزمالك حول أحقية لقب نادي القرن، مع عيسى حياتو رئيس كاف السابق".

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وتابع:" نحترم الخطاب الذي أرسله لنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن لافتات نادي الزمالك، والتي تنص على أننا نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات".

وأشار:" مجلس إدارة الزمالك قرر إزالة اللافتات وإعادة إرسالها للشركة المصممة لحذف شعار الاتحاد الإفريقي، وإعادة تركيبها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة وليس خوفًا من العقوبات".

وأتم:" لا يوجد خلاف بيننا وبين أحمد أحمد رئيس الكاف، الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذي منح لقب نادي القرن الأفريقي لمن لا يستحق وبالمجاملات".