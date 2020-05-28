شكرا لقرائتكم حرس الحدود يترقب استئناف الدوري لاختبار مسوى اللاعبين الافارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود قرار عودة التدريبات الجماعية لبدء أختبارات اللاعبين الأفارقة و الوقوف على مستواهم البدنى والفنى قبل التعاقد معهم حيث تم عرض أكثر من لاعب على الجهاز الفني للفريق من بعض السماسرة ويأتى هذا القرار من قبل الجهاز الفنى لفريق حس الحدود من أجل المقارنة بين اللاعبين الاجانب الموجودين بالفريق حالياً وبين الذين سيتم أختبارهم للوقوف على مستوى كل منهم وإختيار الأفضل ، وتترقب الأندية المصرية إستئناف التدريبات منتصف يونيو المقبل بعد فترة تجميد قاربت على الـ70 يوماً بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله.

وأنشأ الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود جروب للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وإرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

وأجرى محمد حليم اتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا"، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم لحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.