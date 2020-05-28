الأرض لا تلعب مع أصحابها في «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المدافع الدولي يوشوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ المتصدر إلى حسم «الكلاسيكو» أمام مضيفه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند في صالحه 1- صفر على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم والاقتراب من اللقب الثامن توالياً في «البوندسليجا».

وبعد مرور 3 مراحل على استكمال الدوري، أكدت المباريات ال22 التي أقيمت حتى مساء الثلاثاء أن الأرض في غياب الجمهور لم تعد تلعب مع أصحابها، حيث حققت 3 فرق فقط لعبت على أرضها الانتصارات، مقابل 6 تعادلات، و13 خسارة لأصحاب الضيافة. وسجل كيميش الهدف الوحيد في «الكلاسيكو» الذي أقيم للمرة الأولى في تاريخه بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، في الدقيقة 43 معززاً موقع فريقه في الصدارة برصيد 64 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام دورتموند قبل ست مراحل من نهاية الموسم، وبات قريباً جداً من اللقب الثلاثين في تاريخه.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ، في المقابل، تلقى دورتموند ضربة موجعة في سعيه إلى اللقب التاسع في تاريخه والأول منذ 2012.

وهي الخسارة الاولى لدورتموند في مبارياته السبع الأخيرة والأولى بعد فوزين عقب استئناف المنافسات.

من جهته، قال مدرب بايرن هانزي فليك «هل سأفوز بأول لقب في مسيرتي التدريبية؟ لست رجلاً يقرأ في المستقبل، لكنه فوز مهم، وخطونا خطوة كبيرة نحو الأمام. أنا سعيد جداً بأداء الفريق، بقوا مركزين، حذرين وجريئين».

ويخوض بايرن اختباراً سهلاً في المرحلة المقبلة عندما يستضيف فورتونا دوسلدورف السادس عشر الذي يعاني من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

ويلعب بايرن مبارياته الثلاث الأخيرة أمام بريمن وفرايبورغ وفولفسبورغ.

وفشل بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن في استغلال خسارة بوروسيا دورتموند، حيث سقط الأول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيردر بريمن، ومني الثاني بخسارة مذلة أمام مضيفه فولفسبورغ بهدف للنمساوي يوليان باومغارتلينغر (85) مقابل أربعة أهداف للكرواتي مارين بونغراتشيتش (43 و75) وماكسيميليان أرنولد (64) والسويسري ريناتو سشتيفن (67).

وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فرايبورغ 3-3.