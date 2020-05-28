شكرا لقرائتكم خبر عن التكاليف المادية تشعل أزمة بين اتحاد الكرة و الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي مسئولو اتحاد الكرة اتصالات من عدد من أندية الدوري الممتاز يستفسرون فيها عن من سيتحمل التكاليف الخاصة بإقامة الفرق في حالة استئناف مباريات الدوري الممتاز والخاصة بفنادق الإقامة و التنقلات و ايجارات الملاعب التي ستسضيف التدريبات و أيضا المباريات ، وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية أنه إلى الأن لم يتم حسم أمر من يتحمل التكاليف و سيتم التحدث فيها مع وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي لحسم هذا القرار .

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.