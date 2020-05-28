بعد قرار الاهلي، أزارو يُناقش انضمامه لصفوف الشباب السعودي

دخلت إدارة نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة مع مهاجم الأهلي “وليد أزارو“، لاقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فور انتهاء إعارته مع نادي الإتفاق السعودي.

ووصل عرض جاد إلى الأهلي من أجل وليد أزارو كي يعود إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء علاقته مع نادي الاتفاق الذي قرر عدم تمديد الإعارة أو شراء اللاعب هذا الصيف.

واستبعد المدير الفني للنادي الاهلي “رينيه فايلر” عودة المهاجم الدولي المغربي السابق بعد انتهاء اعارته مع الاتفاق، وطلب بالتعاقد مع مهاجم جديد، قيل في باديء الأمر أنه التونسي طه ياسين الخنيسي قبل أن ينفي مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” أول أمس الثلاثاء.

وكشف موقع “le 360 sport” المغربي عن تواصل مسؤولي الشباب السعودي مع الاهلي للتأكيد على رغبتهم في شراء ما تبقى من عقد وليد أزارو.

وأبلغت اللجنة الفنية في النادي الاهلي بقيادة محسن صالح، المهاجم القادم قبل ثلاث سنوات من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، بضرورة البحث عن ناد جديد، لعدم استعداد المدير الفني للفريق بمنحه أي فرصة جديدة حين عودته إلى الجزيرة.

وكان أزارو قد انضم لصفوف نادي الاتفاق خلال الميركاتو الشتوي 2020، على سبيل الاعارة مقابل 200 الف دولار، بعد أن قام الأهلي بضم المهاجم السنغالي أليو بادجي، واستطاع أزارو إثبات نفسه سريعًا بتسجيل 4 أهداف في 7 مباريات ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ما هو سعر وليد أزارو؟

حدد مسؤولو الاهلي مبلغ 3 ملايين يورو لبيع وليد أزارو، بينما يحاول اللاعب اقناع إدارة ناديه بتخفيض المبلغ لتسهيل انضمامه إلى أحد الأندية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تعاني معظم الأندية من أزمات مالية بعد أزمة فيروس كورونا.

ويسعى الأهلي لتحقيق بعض الأرباح من بيع وليد أزارو، بعدما أنفق النادي مبلغ مليون و300 ألف دولار لضمه خلال الميركاتو الصيفي عام 2017.

وفاز المهاجم الدولي المغربي مع الأهلي بلقب هداف الدوري المصري الممتاز بموسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا، غير أن الإصابات عصفت بمسيرته المميزة، بعدما لعب أكثر من مباراة تحت قيادة المدرب السابق حسام البدري بإصابة في العضلة الخلفية.

يذكر أن الاهلي كان قد رفض عرضا خرافيا للتنازل عن خدمات أزارو إلى نادي هيبي فورتشن الصيني مقابل 8.6 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 بسبب الاختلاف على طريقة سداد المقابل المادي مع مدير التعاقدات آنذاك “محمد فضل“.