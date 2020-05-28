دافيد لويز على أعتاب الرحيل عن أرسنال

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن احتمال رحيل المدافع البرازيلي دافيد لويز عن صفوف آرسنال مع نهاية الموسم الجاري بسبب شروط الإقامة.

وانضم لويز لصفوف فريق المدفعجية في الميركاتو الصيفي 2019 قادمًا من تشيلسي بعقد يمتد لموسمين مقابل ثمانية ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت سكاي سبورتس أن إدارة آرسنال لا تخطط لاستمرار لاعب منتخب البرازيل بين صفوف الفريق للموسم المقبل، ولهذا لم تناقش معه تمديد العقد الذي سينتهي مع حلول نهاية هذا الموسم 2020/2019.

ووفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس، فإن آرسنال كان قد اتفق مع لويز على استخراج أوراق إقامة في لندن لمدة 12 شهرًا فقط بشكل مبدئي، على أن يتم تجديد إقامته إذا كان سيستمر مع الفريق لموسم آخر؛ أي أن بحسب الإتفاق بين الطرفين، يحق للاعب المغادرة بعد نهاية الموسم في صفقة انتقال حر، ما لم يرغب آرسنال في تفعيل بند الموسم الثاني في العقد.

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ويبدو أن هناك توجه لدى إدارة الفريق شمال لندني بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، مع الإنضمام المنتظر لكل من ويليام ساليبا وبابلو ماري؛ حيث سيجد لويز نفسه فائضاً عن الحاجة مثله مثل شكودران موستافي.

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كما أن راتب لويز، من أعلى الرواتب في آرسنال هذا الموسم، وخروجه قد يساعد النادي على تقليص فاتورة الأجور، في ظل الوضعية المالية الصعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ولكن طبقًا لما أوضحته الشبكة البريطانية، فإن رغبة دافيد لويز هي البقاء في الدوري الانجليزي وفي حال رحيله عن آرسنال سينضم لأحد فرق البريميرليج.