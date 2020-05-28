لقب الشعار الأفضل في آسيا يُسعد عشاق العين الإماراتي

أعرب جمهور نادي العين الإماراتي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستاجرام، عن سعادته الغامرة بتصدر شعار فريقهم في المنافسة على إحراز لقب أجمل شعار فريق كرة قدم آسيوي، في التصويت الذي يجريه حاليًا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وبدأ استفتاء الاتحاد الآسيوي يوم 20 من شهر مايو الجاري، وسينتهي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت كوالالمبور.

وأكدت الجماهير العيناوية أن ناديها يستحق الفوز في منافسة الشعار الأفضل، وأوضحت أن هذا الاستفتاء أظهر مدى شعبية النادي في كافة أنحاء القارة الآسيوية.

وأصبح شعار الزعيم الإماراتي قريبًا من حسم المنافسة لصالحه بفارق 12 % عن أقرب منافسيه، في ظل حصوله على نسبة 51 % من مجموع الأصوات.

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ويأتي شعار نادي برسيجا الإندونيسي في المركز الثاني برصيد 39 % من مجموع الأصوات، فيما جاء شعار نادي جوبيلو لواتا الياباني في المركز الثالث برصيد 4 %.

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واحتل شعار نادي بنجلور الهندي المركز الرابع بنسبة 3 % من الأصوات، بينما تتساوى نسبة كل من شونبوك هيونداي الكوري، وناخوم راتشاسيما التيلاندي بـ 2 % في المركز الخامس.

كان الاتحاد الآسيوي قد سلط الضوء على شعار النادي صاحب القميص البنفسجي، وقال أنه يوضح قلعة الجاهلي، وهي تُعد رمز النادي الإماراتي؛ كونها تعبر عن التاريخ العريق لمدينة العين، وهي من أكبر القلاع في الإمارات، وتم بناءها في القرن التاسع عشر.

كما يتواجد في شعار العين الإماراتي نجمة تعبر عن نجاحات النادي في الدوري الإماراتي الذي حققه النادي في 13 مناسبة، وتشير النجمة الواحدة إلى وصوله للقب العاشر، أما اللون البنفسجي وارتباطه بالنادي يعود إلى عام 1977، حينما خاض العين بطولة ودية في موناكو، ولعب ضد أندرلخت البلجيكي، وحينها أُعجبت إدارة النادي بألوان زي أندرلخت وقررت تغيير لون الزي الرسمي إلى البنفسجي.

وتأسس العين الإماراتي، الذي يتواجد في إمارة أبو ظبي، عام 1968، ويعد النادي الأول والأكثر تتويجاً بالألقاب في الإمارات، و يعتبر من أقوى الأندية على مستوى كرة القدم الإماراتية والعربية والاسيوية، وسبق له الفوز بلقب الدوري الإماراتي 13 مرة وهو رقم قياسي، كما استطاع الحصول على دوري أبطال آسيا مرة واحدة في 2003 ليكون النادي الإماراتي الأول والوحيد الذي حصل على اللقب القاري.