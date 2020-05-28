بالصور | “أسد” الهلال يصدم الأتراك!

سلطت المواقع والصحف التركية الضوء على قرار نادي الهلال السعودي بتمديد عقد المهاجم الفرنسي، بافتيمبي جوميز، حتى صيف عام 2022، لينتهي الجدل الذي تصاعد في الأسابيع الماضية؛ بسبب انتهاء عقده في يونيو المقبل، وعدم اتضاح الصورة لمستقبله.

وتردد في الفترة الماضية أن جوميز سينتقل إلى أحد أندية الدوري التركي بعد نهاية عقده مع الهلال؛ وهو ما جعل وسائل الإعلام في تركيا تهتم بآخر أخبار اللاعب مع ناديه، لاسيما وأن المهاجم المخضرم سبق له خوض تجربة احترافية جيدة في الموسم قبل الماضي مع العملاق “جالطة سراي“، لكن جاءت الصدمة للأتراك بعد تأكيد اتفاق الهلال مع اللاعب على التمديد حتى عام 2022.

وكان المهاجم ذو الأصول السنغالية قد انضم إلى الهلال في أغسطس 2018، من جالطة سراي، وبلغت قيمة الصفقة ستة ملايين يورو.

ويحصل اللاعب صاحب الـ34 عامًا على راتب قدره 4.5 مليون يورو سنويًا، وينتهي عقده مع الفريق الأزرق في يونيو 2020.

ووفقًا للاتفاق السابق بين الطرفين، يملك الهلال الحق في تمديد عقد جوميز لموسم آخر، حتى صيف 2021، لكنه قرر إضافة سنة إضافية.

وانتقل محترف الهلال من سوانسي سيتي إلى جالطة سراي في الميركاتو الصيفي عام 2017، وشارك مع الفريق التركي في 42 مباراة، وهز الشباك 32 مرة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وبلغ معدل مشاركاته 3376 دقيقة، وأحرز 4 أهداف من ركلات جزاء.

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ماذا قالت الصحف التركية عن قرار جوميز؟

ذكرت صحف “fanatik” وajansspor”، ومواقع تركية أخرى، أن الهلال اتفق مع جوميز على تمديد عقده حتى 2022، وقالت “الفريق السعودي التقى باللاعب، سيجدد جوميز البالغ من العمر 34 عامًا عقده لمدة عامين آخرين تماشيًا مع قرار المدير الفني رازفان لوشيسكو”.

وأضاف الإعلام التركي “جوميز كان قد أكد سعادته مع الهلال وعدم رغبته بالرحيل، وقد سجل النجم الفرنسي، الذي لعب 28 مباراة في موسم 2019-2020، 19 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة”.

واختتم نفس المصدر “يواصل جوميز تدريباته الفردية دون تباطؤ من أجل الحفاظ على لياقته. وقد أظهر ذلك في مقطع فيديو شاركه لمتابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

أرقام جوميز مع الهلال

المهاجم، صاحب احتفال “الأسد” الشهير، كان نقطة الحسم في فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث أحرز 11 هدفًا خلال مشاركته في 7 مباريات.

وحضر جوميز إلى الهلال قادما من غلطة سراي في صيف عام 2018، ولعب مع الزعيم السعودي حتى الآن 74 مباراة، وأحرز 54 هدف، وصنع 10 هدف، وبلغ معدل مشاركاته 5832 دقيقة، وسجل 8 أهداف من ركلات جزاء.