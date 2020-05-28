المحكمة تستدعي رئيس الكاف في قضية الوداد والترجي

تلقى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الملغاشي أحمد أحمد، استدعاء من قبل المحكمة الرياضية الدولية “كاس” من أجل المثول أمام هيئة التحكيم الخاصة بقضية الوداد المغربي والترجي التونسي للإدلاء بشهادته.

وحددت هيئة التحكيم الرياضي بالمحكمة الرياضية يوم غد الجمعة، الموافق 29 مايو الجاري، موعدًا لمثول رئيس الكاف أمام القاضي للإدلاء بشهادته في القضية الخاصة بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، التي شهدت فوز الترجي 1/صفر دون استكمال المباراة بعد توقفها في الدقيقة 62 بسبب اعتراض لاعبي الوداد على عدم استخدام تقنية VAR لتأكيد صحة هدف ملغي للاعب وليد الكرتي.

وقال رئيس الوداد سعيد الناصيري في تصريحاته لقناة Medi1 المغربية فيما بعد “إن رئيس الكاف أحمد أحمد تحدث معه أثناء أزمة المباراة وطالبه بالصمت وعدم الاعتراض على فوز الترجي باللقب مع وعده بتسهيل مهمة فريقه في الفوز بالنسخة التالية عام 2020”.

الوداد يرفض الاستسلام

قرر الكاف في باديء الأمر عدم اعتبار الوداد منسحبًا في نهائي دوري الأبطال مع اعادة المباراة مجددًا، وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد من مسؤولي الترجي، والذين قرروا التظلم أمام المحكمة الرياضية.

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وبعد إلغاء قرار إعادة المباراة من قبل المحكمة الرياضية لعدم أهلية لجنة طواريء الكاف، تم تحويل ملف المباراة من المحكمة إلى لجنة الانضباط في الكاف والتي قررت تتويج نادي الترجي دون مباراة إعادة، واعتبار الوداد منسحبًا.

ولم يستسلم الوداد لقرار لجنة انضباط الكاف وقرر الطعن عليه أمام المحكمة الرياضية الدولية من جديد، ليتم إعادة النظر في القضية مرة أخرى لكن هذه المرة ضد مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وطالبت إدارة النادي المغربي من محكمة “الكاس” تأجيل إعلان الحكم النهائي بسبب تفشي فيروس “كورونا” وتعليق الرحلات الجوية بين المغرب وسويسرا، من أجل حضور ممثل الدفاع عن الوداد في الجلسة بدلاً من الدفاع عن طريق “الفيديو كونفرانس”.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا ليواجه الأهلي المصري، بينما فشل الترجي في الحفاظ على لقبه بعدما خسر بطاقة التأهل لحساب الزمالك في الدور ربع النهائي.