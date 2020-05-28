مانشستر يونايتد يستخدم أليكسيس سانشيز لجلب سانشو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية سعي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإقحام لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز في صفقة تبادلية مع فريق بوروسيا دورتموند، لتقليل المبلغ المطلوب لضم الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو من الفريق الألماني.

ويقضي أليكسيس سانشيز فترة إعارة مع نادي الإنتر الإيطالي، بدت جيدة في المباريات الأولى، حتى تعرض اللاعب لإصابة مفاجئة أفسدت عليه إمكانية البقاء للموسم المقبل بعقد دائم مع الفريق الملقب بـ. “الأفاعي”.

ووفقًا للتقارير، يريد مانشستر يونايتد التخلص من أليكسيس سانشيز لتوفير راتبه الضخم، والذي تبلغ قيمته 500 ألف جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع الواحد، واستخدامه في صفقة جادون سانشو المطلوب كذلك في مانشستر سيتي.

ليس سرًا أن اليونايتد أحد الأندية المتلهفة للتوقيع مع نجم الدوري الألماني، لكن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا تُقدر قيمته بما يزيد عن 100 مليون جنيه استرليني من قبل ناديه كما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرًا.

ومن جانه، يحرص جادون سانشو على تجربة نفسه في البريميرليج لاكتساب شهرة أكبر وأموالاً أكثر من تلك التي يتحصل عليها مع بوروسيا دورتموند.

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لكن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” قد تجربه على تأجيل انتقاله إلى الشياطين الحمر لسنة أخرى، كما أن عقده مُستمر مع دورتموند حتى عام 2022.

أليكسيس سانشيز المفتاح

يحاول يونايتد التوصل إلى اتفاق مع دورتموند وعرض على النادي الألماني عدة لاعبين كجزء من الصفقة؛ أحدهم أليكسيس سانشيز، حيث هناك تفاؤل أن دورتموند قد يكون مهتماً به على الرغم من أجره الضخم.

ومن غير المرجح أن يفعل إنترناسيونالي خيار شراء عقد سانشيز بشكل نهائي، عندما تنتهي فترة إعارته في نهاية الموسم الجاري؛ حبث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، هدفاً وحيداً أثناء فترة إعارته هذا الموسم.

وفي الوقت ذاته يرغب قائد منتخب تشيلي في التخلص من كابوس أولد ترافورد وخوض تجربة جديدة، لتقديم ولو جزء من مستواه الحقيقي الذي كان عليه في آخر أيامه مع آرسنال.

ويواصل اليونايتد مراقبة سانشو عن كثب، وقد سجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 18 آخرين في 39 مباراة مع دورتموند في جميع المسابقات هذا الموسم.