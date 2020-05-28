الدوري التونسي يعود في وقت استئناف الدوري السعودي والإماراتي

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن موعد استئناف بطولة الدوري المحلي، والتي ستتزامن مع عودة الدوري السعودي والإماراتي.

وقال الاتحاد التونسي بأنه حدد شهر أغسطس المقبل، موعدًا لعودة النشاط مرة أخرى، بعد تجميد جميع المنافسات المحلية مطلع شهر مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأكد مسؤولو كرة القدم بأنه تقرر انطلاق البطولة المحترفة خلال شهر اغسطس القادم، لتقام المباريات خلف الأبواب المغلقة دون حضور جمهور، وسط اجراءات طبية وقائية مُشددة.

وتوقف الدوري التونسي للمحترفين عند الجولة الـ16 في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، ويعتلي فريق العاصمة “الترجي” صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط واضحة عن الصفاقسي الثاني.

موعد عودة التدريبات

وذكرت وكالة فرانس برس الفرنسي، أن المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عودة الفرق لأداء التدريبات الاستعدادية لاستئناف الموسم بدءًا من شهر يونيه المقبل.

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ولم يحدد الاتحاد التونسي تاريخ الجولة الـ 17 من الدوري، واكتفى بإعلان استئنافه للنشاط خلال شهر أغسطس وهو ما يتزامن مع عودة الدوريين السعودي والإماراتي، وربما يشهد كذلك عودة الدوري المصري والمغربي.

وأعلن الاتحاد التونسي “بروتوكولاً صحيًا” أعده بالمشاركة مع وزارة الصحة التونسية، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خاصة خلال التدريبات والمباريات، تستهدف تجنب التجمعات وتقليص عدد الأفراد داخل ملاعب المباريات، مع اشتراط إقامة التدريبات في الهواء الطلق.

وشددت الجامعة التونسية على أن تلك القرارات التي تم إعلانها ستخضع لتطور الوضع الصحي في البلاد، والتي بدأت منذ مطلع مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام.

ويخضع اللاعبين لفحص طبي روتيني يومي مثل قياس الحرارة قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منهم التوقيع على إقرار بالالتزام بكافة التدابير الوقائية.

وأعلن الاتحاد التونسي موعد بداية الموسم المقبل 2020-2021 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 31 أكتوبر القادم.