مدرب اتحاد جدة يُسكت “مُروجو” الشائعات، ويؤكد: لست نادمًا!

أكد مدرب اتحاد جدة السعودي، فابيو كاريلي، أنه غير نادم على قراره بالرحيل من كورنثيانز عام 2018، وتوليه تدريب فريق الوحدة ومن ثم إلى الاتحاد، موضحًا أنه ذهب إلى المملكة العربية السعودية؛ من أجل مشروع كروي طموح للغاية، أشرف عليه رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق، تركي آل الشيخ، والذي يمتلك حاليًا نادي ألميريا الإسباني.

وكان كاريلي قد حضر إلى تدريب الوحدة في مايو 2018، وانتهت تجربته القصيرة مع فرسان مكة في ديسمبر من العام ذاته، وخلال هذه الفترة خاض المدرب البرازيلي 12 مباراة، وحقق الفوز 6 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مثلهم، وأحرز الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، واستقبل 11 هدفًا.

وفي تصريحات حصرية لصحيفة “لانس” البرازيلية، قال مدرب اتحاد جدة “لست نادمًا على قراري بقيادة الوحدة بعد كورنثيانز، فقد ذهبت إلى المملكة العربية السعودية من أجل مشروع كرة قدم طموح للغاية في البلاد”.

وأضاف “حتى أن وزير الرياضة حينها استثمر في صناعة كرة القدم، ولأسباب صحية، كان عليه أن يكون غائبًا لبعض الوقت، وأثر ذلك علينا سلبيًا، لذا عندما جاءت الدعوة للعودة إلى كورنثيانز قبلت”.

مشاكل مع لاعبي كورنثيانز

رد المدرب البرازيلي على ما تم تداوله حول دخوله في أزمات عنيفة مع لاعبي كورنثيانز الموسم الماضي، محاولاً إسكات كافة الأصوات التي روجت لهذه الشائعات.

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وقال كاريلي “هذا ليس صحيحًا، كنت دائمًا على علاقة جيدة مع اللاعبين الذين عملت معهم. كان الحوار منفتحًا للغاية مع الجميع، وكان دائمًا هكذا”.

كما تطرق صاحب الـ46 عامًا عن تجربته مع الوحدة، قائلاً “كانت فترة جيدة، الوحدة كان صاعدًا من الدوري السعودي الدرجة الأولى في ذلك العام، وعندما غادرت كنا قريبين من القتال على مركز ضمن الأربعة الأوائل في المسابقة، والذي كان أعلى من توقعات النادي في العام الأول. أشعر بمكانة مرموقة في المملكة العربية السعودية”.

تجربة اتحاد جدة

تولى كاريلي قيادة العميد السعودي منذ فبراير 2020، خلفا للمدرب الهولندي “تين كات“، وخاض مع النمور 4 مباريات فقط، فاز مرة، وتعادل مثلها، وخسر مباراتين، وسجل 7 أهداف واستقبل 5 أهداف.

وقضى المدرب البرازيلي 11 عامًا مع كورنثيانز، كان في اللجنة الفنية لمدة ثماني سنوات، ثم تم تعيين المدرب في نهاية عام 2016، بعد أن غادر تشيتشي لقيادة المنتخب البرازيلي، وفاز مدرب الاتحاد مع كورنثيانز ببطولة “باوليستا” عامي 2017 و2018، وبطولة الدوري البرازيلي عام 2017.

وتسببت جائحة كورونا في إيقاف النشاط الكروي حول العالم منذ منتصف مارس الماضي، ويتبقى على نهاية الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) 8 جولات، وسيتم إعلان مصير المسابقة في منتصف يونيو المقبل، إما بتحديد موعد الاستئناف، أو الغاء الموسم.