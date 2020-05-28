شاهد فيديو أهداف مباراة لايبزيج وهيرتا برلين في الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ28، اليوم الأربعاء 27-5-2020، على ملعب نادي لايبزيج “ريد بول ارينا”.

تقدم هيرتا برلين مبكراً بالهدف الأول فى الدقيقة (9)، عن طريق ماركو غروجيتش، بعد عرضية بلاتانهاردت من الركنية.

ثم تدارك فريق لايبزيج هدف التعادل فى الدقيقة 23، عن طريق كلوسترمان من ركنية، المدافع الالماني سبق دفاع هيرتا برلين على القائم القريب ليقابل عرضية نكونكو برأسية قوية في الزاوية العكسية، لينتهي الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث اضطر لايبزيج للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

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ورغم النقص العددي، أضاف باتريك سيتشيك الهدف الثاني لفريق لايبزيج في الدقيقة 68، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز كريستوف بيونتيك هدف التعادل لهيرتا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

وبقي لايبزيج، الذي حقق تعادله الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.

بينما “هيرتا برلين”، الذي كان يأمل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

إليكم فيديو أهداف مباراة لايبزيج وهيرتا برلين في الدوري الألماني

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