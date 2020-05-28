الزمالك يرضخ لتهديدات “الكاف” في قضية نادي القرن

رضخت إدارة الزمالك لتهديدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وقامت اليوم الاربعاء، بإزالة اللافتات التي وضعهتا مؤخرًا بأمر من المستشار مرتضى منصور، وكُتب عليها عبارة “نادي القرن الحقيقي بالإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

وأصدر رئيس الزمالك مرتضى منصور تعليمات إلى الشركة المسؤولة عن تعليق اللافتات بضرورة إزالتها عقب تهديدات معاقبة النادي من قبل الكاف.

وكان بطل الكونفدرالية الفائز بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات سابقة، قد علق لافتات ضخمة داخل جدران نادي الزمالك منذ عدة أيام وضع عليها شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون إذن مُسبق.

وهدد الكاف بفرض عقوبات مُغلظة على إدارة الزمالك بسبب استغلال شعار الكاف بصورة غير لائقة في انتهاك للحقوق التسويقية للاتحاد الذي يتخذ من مصر مقرًا له.

الزمالك يُصر على الشكوى

مع ذلك، تُصر إدارة الزمالك على تقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” من أجل سحب لقب نادي القرن الأفريقي من الأهلي ومنحه للزمالك الذي حقق مؤخرًا لقب كأس السوبر الأفريقي 2019 على حساب الترجي التونسي.

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وقال مرتضى منصور إن قيام ناديه بإزالة اللافتات ليس خوفًا من عقوبات الكاف، وأنما احترامًا لرئيسه الملغاشي (أحمد أحمد).

وأضاف مرتضى منصور “اللافتات سوف تعلق من جديد عقب إزالة شعار الاتحاد الأفريقي من عليها”.

وشدد خلال تصريحات نشرت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، ولا يوجد أي خلاف بينه وبين رئيس الكاف أحمد أحمد، لكن الخلاف مع الرئيس السابق الكاميروني “عيسى حياتو” الذي حصل الأهلي في عهده على لقب بطل القرن.

واحتفلت إدارة الاهلي منذ أيام قليلة بالذكرى الـ 20 لتتويجه بلقب نادي القرن الأفريقي الذي ناله من جانب الكاف.

وأكد مسؤولو بطل الدوري المصري 41 مرة، أن ناديهم ليس طرفًا في القضية التي ينوي الزمالك تقديمها إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.