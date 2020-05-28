مانشستر سيتي يحدد بديل ساني

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي وجِّه أنظاره نحو جناح باير ليفركوزن الألماني،ليون بايلي، وذلك تحسباً لرحيل الجناح الألماني للفريق، ليروي ساني عن السيتي وانتقاله لصفوف بايرن ميونخ الموسم المقبل.

وطبقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مانشستر سيتي يتابع الجناح الجامايكي ليون بايلي على مدار الموسمين الماضيين، وقد يقدم عرض رسمي لضم اللاعب في ظل الحالة الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف سيتي من عدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيشكل البديل المناسب لساني، خاصة أنه يستطيع اللعب على كلا الجانبين، حيث يفضل المدير الفني الإسباني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، يفضل عادة لاعبي الجناح الذين يمكنهم اللعب على كلا الجانبين، كما هو الحال بالنسبة للاعبه بالفريق رحيم سترلينج.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن السكاي بلوز يعد المرشح الأوفر حظاً لضم اللاعب الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه استرليني، رغم ما تردد حول إعجاب آرسنال بأداء اللاعب الجامايكي.