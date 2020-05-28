ميسي متوعدًا خصوم برشلونة: أشتاق إلى كرة القدم

وجه نجم برشلونة “ليونيل ميسي” رسالة إلى عشاقه، مفادها أنه بات جاهزًا من أجل العودة إلى كرة القدم مرة أخرى، حيث عبّر عن اشتياقه للملعب وقيادة الفريق الكتلوني.

وستعود الكرة الإسبانية مرة أخرى بداية من ليلة 11 يونيو القادم، على أن تلعب 11 مباراة لكل فريق خلال ستة أسابيع فقط، وهو ما سيعني لعب مباراتين كل أسبوع.

وناقش ليو تقدمه في العمر وإمكانية صموده خلال هذا الجدول المضغوط، مشيرًا إلى أنه سيعمل بجد في التدريبات من أجل التواجد بصفة أساسية في جميع مباريات “البلاوجرانا” المتبقية في الموسم.

وصرح البولجا في حوار نشرته شركة “أديداس” قائلاً “عندما نعود للعب، سيكون مثل البدء من جديد، سنحتاج للوقت لإعداد أنفسنا قبل انطلاق المسابقة، ومن ناحية أخرى سنستعيد لاعبين هامين بالنسبة لنا، كانوا مصابين، بشكل شخصي أريد العودة للمنافسة واللعب بشكل كبير، أنا جائع لهذا الأمر”.

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وتابع الأسطورة المتوجة بست كرات ذهبية في كلمته “من الناحية الفنية فنحن لازلنا نعيش في نفس الموسم، لكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة للفرق واللاعبين”.

وأضاف النجم الذي يقترب من عامه الثالث والثلاثين “رغم أنني لم أعد ألعب مباراتين كل أسبوع، لكني أحاول التدرب يوميا، لكن بالطبع هذا ليس له علاقة بأهمية التدريبات الجماعية، خاصة وأن عدم الاعتياد على وتيرة المباريات يعد أمرا قبيحًا، لكن هذا ما ينبغي علينا التعايش معه، ولهذا من الضروري أن نحظى بفترة إعداد قبل استئناف المسابقة”.

واختمم حديثه في هذا الصدد قائلاً “أهم شيء الآن أكثر من أي وقت مضى هو التواصل مع الفريق، أحيانا نجتمع سويا لنتحدث وفي أوقات أخرى نتحدث كل يوم”.

وحول تأجيل بطولة كوبا أميركا التي كانت ستقام هذا الصيف بسبب فيروس كورونا، قال قائد منتخب الأرجنتين “تأجيل كوبا أمريكا كانت بمثابة إحباط بالنسبة لي، لكن بالطبع هذا أمر طبيعي ومنطقي، البطولة كانت ستعني حدثا هاما بالنسبة لي هذا العام وكانت لدي رغبة كبيرة في العودة للمشاركة فيها”.