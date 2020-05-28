ميسي الجزائر على رادار تشيلسي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع جناح برينتفورد، سعيد بن رحمة.

ووفقًا لصحيفة الصن البريطانية، فإن مدرب البلوز، فرانك لامبارد، ، يرى أن اللاعب الملقب بميسي الجزائر سيكون البديل المثالي لكل من البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو رودريجز، اللذان تنتهي عقودهما برفقة أسود لندن بنهاية الموسم الحالي، وأصبح من شبه المؤكد رحيلهما عن الفريق.

وأكدت الصحيفة على أن تشيلسي حول أنظاره نحو بن رحمة؛ لسد عجز هذا المركز في خط وسط تشيلسي، خاصة بعد أن أصبح جناح بوروسيا دورتموند، جادون سانشو مطلبا رئيسيًا في مانشستر يونايتد وليفربول.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، 10 أهداف وصنع 7 أخرى في 34 مباراة شارك خلالها رفقة برنيتفورد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى “التشامبيونشيب”.

يُذكر أن بن رحمة كان هدفًا لتشيلسي في الميركاتو الشتوي السابق، ولكن صب البلوز اهتمامه للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، كما أن برينتفورد لم يسمح لنجمه الجزائري بالرحيل في منتصف الموسم.