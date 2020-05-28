نيوكاسل يقدم عرضاً “رسميًا” لضم فيليب كوتينيو من برشلونة

يبدو أن صانع الألعاب “فيليب كوتينيو” سيغادر صفوف برشلونة هذا الصيف، وقد تحدث معه فريق نيوكاسل بالفعل بشأن الانتقال الصيفي، والعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

يوضح تقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” كيف أن المفاوضات قد فتحت بالفعل عن طريق قنوات رسمية لإخراج البرازيلي من الكامب نو، وجعله قائد مشروع الماجبايس.

يُزعم أن نيوكاسل، الذي يأمل في استكمال استحواذ مدعوم من السعودية في الأسابيع المقبلة، يريد التعاقد مع المدرب “ماوريسيو بوكيتينو” -الذي درب كوتينيو في إسبانيول- ليحل محل المدرب الحالي للنادي ستيف بروس.

ويدعي التقرير ذاته أن اسم مدرب نيوكاسل الجديد لن يخلو من واحد من اثنين إما بوكيتينو أو رافائيل بينيتيز ، مدرب النادي السابق الذي يمكن أن يعود إلى النادي، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى الأرجنتيني.

Advertisements

ورفض نادي كوتينيو الحالي بايرن ميونخ تفعيل خيار شراء البرازيلي الدولي مقابل 120 مليون يورو في نهاية الموسم الجاري، حيث يرغب الفريق البافاري في التعاقد معه بنصف هذا المبلغ تقريبًا.

يقال إن برشلونة حريص على بيع نجم ليفربول السابق هذا العام لجمع أموال لتعويض الخسائر، في حين يقال أن اللاعب ليس لديه اهتمام كبير بالعودة إلى إنتر، أو الانضمام إلى باريس سان جيرمان وبدلاً من ذلك فهو حريص على الانتقال إلى إنجلترا.

سجل البرازيلي 21 هدفا في 76 مباراة لبرشلونة بعد انتقاله بمبلغ قياسي بقيمة 160 مليون يورو من ليفربول في يناير 2018، لكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه وغادر سريعًا.