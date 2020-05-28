برشلونة يرفض عودة الدوري الإسباني

رفض نادي برشلونة، استئناف الدوري الإسباني في الموعد الذي حدده رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، حيث يرى العملاق الكتالوني أن اللاعبين يحتاجون للمزيد من الوقت حتى يكونوا جاهزين بدنياً.

وكان قد أشار تيباس إلى أن منافسات الدوري الإسباني ستعود في يوم 11 يونيو القادم، وستكون البداية بمباراة ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية.

ووفقًا لما أشارت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة يريد المزيد من الوقت قبل استئناف الليجا، لأن اللاعبين سيحتاجون على الأقل لأسبوعين من التدريبات الجماعية لاستعادة لياقتهم البدنية.

يواصل برشلونة تدريباته الجماعية على هيئة مجموعات مكونة من 10 لاعبين، لكن من المتوقع أن يتم السمح بالعودة للتدريبات الجماعية بمشاركة جميع اللاعبين، يوم 1 يونيو القادم.

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وأكدت الصحيفة على أن برشلونة يريد تأجيل استئناف المنافسات لأسبوع إضافي، وذلك من أجل إجراء المزيد من التحضيرات البدنية للاعبين.

وحسبما ذكرت الصحيفة، فإن النادي الكتالوني سيحاول أن يقدم هذه الفكرة خلال الاجتماع المقرر إنعقاده غداً، الخميس، بين رابطة الدوري الإسباني ورابطة اللاعبين المحترفين.

يُذكر أن برشلونة يتصدر جدول الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.