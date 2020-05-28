النجم الساحلي يُمهد طريق الأهلي للتعاقد مع موليكا

قدم نادي النجم الساحلي التونسي عرضا إلى جناح الأهلي الأنجولي جيرالدو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يُمهد الطريق أمام الاهلي للتعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا.

وتحدث أحد وكلاء اللاعبين مع جيرالدو، وقدم له عرضا شفهيا من النجم الساحلي، حيث يرغب النادي التونسي في الحصول على خدمات لاعب الأهلي في الميركاتو الصيف المقبل.

وأكد وسيط النجم الساحلي لجناح الأهلي الدولي أن النادي التونسي يتابعه منذ فترة ويرغب في التعاقد معه في ظل اقتراب رحيله على متصدر الدوري المصري بنهاية الموسم.

ومنح السويسري رينيه فايلر لجنة التخطيط في الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبي من ناحية أخرى.

موليكا يدخل دائرة اهتمام الأهلي

وتسعى اللجنة الفنية في النادي الاهلي، إلى تحقيق رغبة المدير الفني للفريق رينيه فايلر في تدعيم القوة الهجومية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى فايلر اعجابه الشديد بمستوى مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا هداف دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، وطالب إدارة الأهلي بضرورة التعاقد معه.

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ويضم بطل القرن بين صفوفه 5 لاعبين أجانب هم: “الأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور اجايي، والسنغالي أليو بادجي”، ويتوجب عليه التخلص من أحدهم من أجل التعاقد مع أجنبي جديد حسب لائحة اتحاد الكرة المصري.

وتقدم الاهلي بعرض إلى إدارة مازيمبي من أجل الحصول على خدمات موليكا، وطلب النادي الكونغولي الحصول على 4 ملايين يورو للموافقة على بيع لاعبه، بينما حدد حامل لقب الدوري المصري 2.5 مليون دولار.

جيرالدو مع الأهلي

وانضم جيرالدو إلى الاهلي خلال الانتقالات الشتوية الموسم الماضي قادما من فريق أول اغسطس الأنجولي، في عقد مدته 4 سنوات ونصف، ولم يقدم اللاعب المستوى المنتظر، لكنه سجل واحد من أهم اهداف الفريق في الدوري الماضي وهو هدف الفوز على سموحة في الوقت القاتل.

وخاض الجناح الدولي الأنجولي 27 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، وساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث سجل 3، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويرفض لاعب وسط المنتخب الانجولي الاستمرار في الدوري المصري حال رحيله من الأهلي، بعدما تلقى عدة عروض محلية، مفضلا الرحيل إلى خارج مصر.