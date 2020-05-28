بث مباشر | مشاهدة مباراة شالكه ودوسلدورف في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “شالكه ودوسلدورف” في الدوري الألماني، اليوم الاربعاء 27-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة “شالكه ودوسلدورف” على قناة بي إن سبورتس 1 ، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة سكاي سبورتس بوندسليجا 3.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي فورتونا دوسلدورف “إسبريت أرينا”.

يُنافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المركز الـ 15 -مركز الامان- الذي يحتله “ماينز”.

وحقق “فورتونا دوسلدورف” الفوز في 5 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 9 مناسبات، وخسر في 13، وسجل 29 هدفًا فقط، واهتزت شباكه في 52 مناسبة كثالث اضعف دفاع في المسابقة حتى الآن.

بينما يقبع فريق “شالكه” في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 10، وخسر 8 لقاءات.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “شالكه ” في مباراة واحدة فقط على “مونشنجلادباخ” وتعادل في 4 وخسر في 5 مناسبات، بينما خسر “دوسلدورف” في 3 مباريات وتعادل في 6، وحقق الفوز في مباراة واحدة.

وانتهت آخر مواجهة بين “شالكه ودوسلدورف” بالتعادل الايجابي (3-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب شالكه “فيلتينس ارينا” يوم 9 نوفمبر 2019.

دوسلدورف 0-0 شالكه

ملعب إسبريت أرينا (دوسلدورف)

الدوري الألماني (الجولة 28- الثالثة بعد كورونا)

تبدأ في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش