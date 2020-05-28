أخبار مفرحة لجماهير ليفربول .. أندية الدوري الإنجليزي تصوت نحو عودة الموسم

استقرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع على استئناف التدريبات “الجماعية”، وبداية المرحلة الثانية من خطة استئناف الموسم الحالي مرة أخرى.

وصوتت الأندية المشاركة في المسابقة على استئناف التدريبات بدون تباعد، لتصبح الفرق الآن قادرة على التدرب بطرق أفضل، لاستعادة اللياقة البدنية والفنية قبل لعب المباريات.

وسيتمكن اللاعبون من التدرب بشكل اعتيادي في مجموعات، والدخول في تعاملات بدنية واحتكاكات، مع تقليل الاتصال غير الضروري، وبداية زيادة المجموعات التدريبية، حتى العودة للعدد الطبيعي في الحصص التدريبية.

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ولا تزال المناقشات جارية، حيث يستمر العمل من أجل إنهاء خطة استئناف الموسم، التي تم وضعها على أكثر من مرحلة، والآن نمر بالمرحلة الثانية، وسيتم التطور أكثر عندما تسمح الظروف وتكون آمنة، وسيستمر اختبار اللاعبين والعاملين مرتين في الأسبوع للكشف عن فيروس “كورونا“.

حتى الآن، ظهرت ثمانية اختبارات إيجابية بعد 1744 اختبارًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الثالثة اليوم الأربعاء.

وفي حديث سابق، قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي “ريتشارد ماسترز” إن الرابطة كانت “واثقة قدر الإمكان” بشأن استئناف الموسم في يونيو ، مع بقاء 92 مباراة لم تلعب حتى الآن.