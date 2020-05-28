بث مباشر | مشاهدة مباراة لايبزيج وهيرتا برلين في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “لايبزيج وهيرتا برلين” في الدوري الألماني، اليوم الاربعاء 27-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة “لايبزيج وهيرتا برلين” على قناة بي إن سبورتس 1 ، بصوت المعلق المتألق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي لايبزيج “ريد بول ارينا”.

يحتل “لايبزيج” المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن “بوروسيا دورتموند” صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز الرابع “بوروسيا مونشنجلادباخ“.

وحقق “لايبزيج ” الفوز في 15 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 9 مناسبات، وخسر في 3، وسجل 68 هدفًا، واهتزت شباكه في 27 مناسبة كأقوي دفاع في المسابقة حتى الآن.

بينما يقبع فريق “هيرتا برلين” في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 7، وخسر 11 لقاء.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “لايبزيج” في 4 مباريات فقط وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة من“آينتراخت فرانكفورت”، بينما خسر “هيرتا برلين” في 3 مباريات وتعادل مثلها، وانتصر في 4 مناسبات.

وانتهت آخر مواجهة بين “لايبزيج وهيرتا برلين” بفوز الثيران الحمراء بأربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على “الملعب الأولمبي ببرلين” يوم 9 نوفمبر 2019.

لايبزيج 2-2 هيرتا برلين

ملعب ريد بول ارينا (ليبتزيج)

الدوري الألماني (الجولة 28- الثالثة بعد كورونا)

انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة لايبزيج وهيرتا برلين في الدوري الألماني ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “مهاب زايد” من مركز البث المباشر.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

تشكيلة لايبزيج: جولاكسي-أدامز-كلوسترمان-أوباميكانو-هاليستينبرج-سايبتزر-لايمر-أولمو-نكونكو-شيك-فيرنر.

جولاكسي-أدامز-كلوسترمان-أوباميكانو-هاليستينبرج-سايبتزر-لايمر-أولمو-نكونكو-شيك-فيرنر. تشكيلة هيرتا برلين: جارستين-بيكاريك-بوياتا-تورونارايجا-بلاتانهاردت-غروجيتش-سيكلبيرد-لوكابيكو-داريدا-كونها-إيبسيفتش.

جارستين-بيكاريك-بوياتا-تورونارايجا-بلاتانهاردت-غروجيتش-سيكلبيرد-لوكابيكو-داريدا-كونها-إيبسيفتش. “1 صافرة بداية الشوط الاول..

“9⚽جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول في المباراة لصالح هيرتا برلين عن طريق ماركو غروجيتش، بعد عرضية بلاتانهاردت من الركنية.

“9 علامة استفاهم كبيرة حول دفاع لايبزيج الذي ترك غروجيتش بدون رقابة تمامًا ليسدد الكرة بكل أريحية في المرمى.

“10 يذكر ان ماركو غروجيتش صاحب هدف التقدم جاء معارًا لصفوف هيرتا برلين من ليفربول الصيف الماضي.

“11????تبديل اضطراري ليهرتا برلين بخروج صانع الهدف الاول بلاتانهاردت للاصابة ونزول ميتلشتيت.

“14 هيرتا برلين يواصل تهديد مرمى لايبزيج وهذه المره عن طريق داريدا الذي صوب كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم الايسر لجولاكسي الذي اكتفى بمشاهدتها.

“23⚽جووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لفريق لايبزيج عن طريق كلوسترمان من الركنية، المدافع الالماني يسبق دفاع هيرتا برلين على القائم القريب ليقابل عرضية نكونكو برأسية قوية في الزاوية العكسية.

“28 بدأ لايبزيج يستعيد توازنه من جديد في هذه اللحظات.

“34 ضربة حرة مباشرة لفريق لايبزيج من على حدود منطفة جزاء هيرتا برلين بعد تدخل قوي من بوياتا على لايمير.

“35 سايبتزر يتولى تسديدها ولكن ترتطم بحائط الصد وتخرج إلى الركنية.

“38 هيرتا برلين يخرج من مناطقه الان ويحاول تهديد مرمى لايبزيج.

“40 فرصة خطيرة لهيرتا برلين عن طريق المهاجم إيبسيفتش الذي يسدد كرة قوية تعلو المرمى بقليل بعد عرضية من لوكابيكو من الجهة اليمنى.

“41????بطاقة صفراء على مدافع هيرتا برلين بيكاريك بعد تدخل قاسي على جناح لايبزيج نكونكو.

“45 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+2 ضربة حرة مباشرة لفريق لايبزيج من الجهة اليمنى، يتولى تنفيذها هاليستينبرج بالقدم اليسرى، ولكن سهله في يد الحارس جارستين.

“45+4????بطاقة صفراء على مدافع لايبزيج هاليستينبرج.

“45+4 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني..

“55 هيرتا برلين هو الافضل منذ بداية الشوط الثاني، في ظل تراجع بدني واضح على لاعبي لايبزيج.

“57????بطاقة صفراء على مدافع هيرتا برلين تورونارايجا.

“58????التبديل الاول لفريق لايبزيج بخروج داني أولمو ونزول لوكمان.

“60 اللعب يتوقف الان بسبب اصابة لاعب هيرتا برلين ميتلشيت.

“63???? اووووه.. حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه الظهير الايسر لفريق لايبزيج هاليستينبرج بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف على لاعب هيرتا برلين.

“64 المباراة تتصعب الان على لايبزيج بعد طرد هاليستينبرج.

“66????التبديل الثاني والمتوقع بخروج الجناح نكونكو ونزول الظهير الايسر انجلينو لتعويض طرد هاليستينبرج.

“68⚽جووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لفريق لايبزيج عن طريق باتريك شيك، بعد خطأ كارثي من جارستين.

“68 قصة الهدف: تلقى باتريك شيك كرة في عمق دفاع هيرتا برلين على حدود منطقة الجزاء يروضها ويسدد كرة قوووية تغالط الحارس جارستين وتسكن الشباك.

“69 في الوقت الذي كان يتوقع فيه خروج هيرتا برلين من مناطقه لاستغلال النقص العددي في صفوف لايبزيج، احرز شيك هدف التقدم من كرة مباغتة.

“71????????تبديلان دفعة واحدة لفريق هيرتا برلين بخروج لوكابايكو ونزول ديلرسون، وخروج داريدا ونزول كريستوف بياتيك.

“77????تبديل رابع لهيرتا برلين بخروج سيكلبيرد ونزول ارني مايير.

“78????التبديل الخامس والاخير لهيرتا برلين بنزول نجانكام وخروج إيبيسفيتش.

“79????????تبديلان لفريق لايبزيج بخروج تيمو فيرنر ونزول ولف، وخروج باتريك شيك ونزول أوربان.

“80 اوووووووووووووه ضربة جزاء لصالح هيرتا برلين، لوكمان يُكلف فريقه ركلة جزاء مجانية بعد تدخل غير مبرر على البرازيلي كونيا داخل منطقة الجزاء.

“81⚽جوووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لهيرتا برلين، المهاجم البولندي بيونتيك يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها على يسار جولاكسي.

“87 فرصة خطيرة لفريق لايبزيج بعد تبادل للكرات بين لوكمان وانجلينو الذي سدد كرة بعيدة كل البعد عن المرمى.

“90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+4????بطاقة صفراء مجانية على لاعب هيرتا برلين كونيا بسبب تضييع الوقت.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية وإلى اللقاء في مباريات اخرى.