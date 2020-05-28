الدوري الإسباني يعود يوم 11 يونيو وينتهي في ستة أسابيع فقط

تم تحديد موعد استئناف الدوري الإسباني بداية من ليلة 11 يونيو مع ديربي مدينة إشبيلية، الذي سيجمع إشبيلية ضد ريال بيتيس، وسوف تستمر المنافسات حتى ليلة 19 يوليو القادم، داخل ملاعب مغلقة، وهو ما نشرته صباح اليوم الأربعاء كافة وسائل الإعلام الإسبانية.

وتقرر أن تُجرى جولات الليجا الـ 11 النهائية في غضوم ستة أسابيع فقط، وستلعب ثلاث مباريات في “عطلات نهاية الأسبوع لشهر يونيو تبدأ من 12 و 19 و 26” وثلاث أخرى في يوليو خلال “عطلات نهاية الأسبوع تبدأ من 3 و 10 و 17”.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك خمس مباريات أخرى في منتصف الأسبوع، سيتم جدولة هذه اللقاءات في أيام 17 و 24 يونيو، وكذلك في 1 و 8 و 15 يوليو.

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ولم يتم الاتفاق على أن تكون هناك مباريات يوم الاثنين، بينما ستلعب باقي المقابلات في باقي أيام الأسبوع، حيث لا يوجد حل وسط بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم على لعب مباريات يوم الاثنين.

وستغلق منافسات الدوري الإسباني في 20 يوليو، لكن الفرق المشاركة في المنافسات الأوروبية ستحافظ على الحصص التدريبية كما هي، وتم ترك شهر أغسطس بدون مباريات، من أجل استئناف البطولات القارية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وستحصل باقي الأندية غير المشاركة في أوروبا على إجازة لمدة 21 يومًا، وسيعودون في 10 أغسطس قبل بداية الموسم الجديد في شهر سبتمبر -موسم 2020-21-.