رياضة | أزمة في الأهلي بسبب ربيعه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب ربيعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود أزمة جديدة داخل الأهلي سببها نجم دفاع الفريق رامي ربيعة وذلك بعد رفضه القيمة التي تم وضعها في عقده بعد توقيعه عقود التجديد على بياض.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ربيعة فوجئ بمنحة 6 ملايين جنيه سنويًا على الرغم من وعد سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في النادي له بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وأكدت التقارير الصحفية أن محمود الخطيب رئيس الأهلي تدخل لإنهاء الأزمة بعد رفض ربيعه تفعيل عقده الجديد مع ناديه قبل وضع القيمة التي اتفق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل توقيعه على بياض في الفترة الماضية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن محمود الخطيب وعد رامي ربيعة بتقديره مادياً بما يتناسب مع قيمته الفنية وذلك كونه واحدًا من قادة الفريق الأحمر.