رياضة | الكاف يحسم مصير أمم أفريقيا خلال أيام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكاف يحسم مصير أمم أفريقيا خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد يعلن خلال أيام عن مصير بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

مصير بطولة كأس الأمم الأفريقية

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وذكر راديو "مونت كارلو" أن الكاف يدرس الخيارات المطروحة لديه من بينها تأجيل البطولة لمدة عام، كما سيحسم مصير المسابقات الأخرى التي توقفت مثل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأوضحت التقارير الإذاعية أن خيار التأجيل للعام المقبل مطروحا خاصة أن الكاف لا ينوي نقل البطولة إلى الصيف لكون الأجواء الحارة في الكاميرون خلال تلك الفترة تمثل عقبة في سبيل إقامة المسابقة.

الجدير بالذكر أن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في قارة أفريقيا أوقف بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.