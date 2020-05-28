رياضة | شرط معقد من إنتر ميلان للموافقة على رحيل لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر شرط معقد من إنتر ميلان للموافقة على رحيل لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي، عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان لن يستغنى عن لاوتارو مارتينيز، إلى بعد الحصول على خدمات كل من تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، وجوارو كانسيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي.

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وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان طلب من مسؤولي برشلونة ضمانات، تفيد بالموافقة على رحيل سميدو إلى مانشستر سيتي من أجل تسهيل انتقال جواو كانسيلو إلى النيراتزوري.

وأشارت الصحيفة، أن إنتر ميلان حدد 80 مليون يورو للتخلي عن لاوتارو مارتينيز، وهو مبلغ كافي لضم تيمو فيرنر.

وكان برشلونة قد عرض ظهيره الأيسر جونيور فيربو على إنتر ميلان ضمن الصفقة التبادلية، لكن الفريق الإيطالي غير مقتنع باللاعب.