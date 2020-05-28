رياضة | الكشف عن تواصل النصر السعودي من الأهلي لضم الشحات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تواصل النصر السعودي من الأهلي لضم الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار مصدر مسؤول، عن حقيقة تواصل نادي النصر السعودي، مع مسؤولي الأهلي المصري من أجل التعاقد مع حسين الشحات لاعب الأحمر خلال الفترة المقبلة.

حيث كشفت بعض التقارير، أنه لم يتواصل أحد من مسؤولي النصر مع الأهلي، وأن ما تردد بشأن هذا الخبر غير صحيح.

وأشارت التقارير، أن حسين الشحات لا يفكر في الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان حسين الشحات قد انضم إلى الأهلي لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق العين الإماراتي، في صفقة وصلت قيمتها نحو 5 ملايين دولار.