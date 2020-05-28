الامارات | آخر تطورات أزمة نادي القرن.. الزمالك يزيل اللافتة ومرتضى منصور سيعيدها

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة نادي القرن.. الزمالك يزيل اللافتة ومرتضى منصور سيعيدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزال نادي الزمالك المصري لافتة «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي علقها قبل أيام على أسواره ضمن حملة دفاعه عن اللقب الذي ذهب لغريمه الأهلي قبل 20 عاماً في عهد رئيس "الكاف" السابق الكاميروني عيسى حياتو، على الرغم من تتويج "القلعة البيضاء" على تسعة بطولات قارية في القرن الماضي مقابل سبعة للأهلي.

ونفى الزمالك أن يكون قد تلقى خطابات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تطالبه بضرورة إزالة شعاره عن اللافتة خلال 48 ساعة أو اتخاذ إجراءاته لحماية حقوقه كما تردد في الساعات الماضية، وقال في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الخميس: "إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور يوجه تحذيراً إلى بعض المغرضين الحاقدين الذين يبثون سمومهم تجاه القلعه البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءا على الاتفاق مع مسؤولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك".

وأضاف البيان: "يبدو أن البعض مازال يواصل فن طمس الحقائق التاريخية بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن، ووصل الحقد لديهم بأن يستغل نشر خطابات مزوره من أجل تحويل مسار القضية من خلال الكذب فى بعض وسائل الإعلام، ويؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن هناك اتصالات مستمرة مع مسئولي الكاف الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء على عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية".

وأكمل "سيقوم مسئولي الكاف والزمالك بمقاضاة أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانوني من نادي الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدي لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته في الحصول على حقه في لقب نادي القرن".

وختم: "يقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية حتى نهاية القرن الماضي".

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تصريح مرتضى

من جهته، أوضح مرتضى منصور عبر قناة النادي التلفزيونية بأنه "لا يوجد خلاف مع الاتحاد الأفريقي برئاسة السيد أحمد أحمد، وإنما مع الرئيس السابق، عيسي حياتو، الذي منح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق"، على حد وصفه.

موقف الأهلي

بدوره، لم يقف النادي الأهلي مكتوف الأيدي تجاه النزاع الدائر منذ 20 عاماً على اختياره من قبل الاتحاد الافريقي بطل القرن في القارة السمراء بنظام احتساب النقاط وليس البطولات، وكشفت وسائل الإعلام المصرية بأن القلعة الحمراء قررت التصعيد بتقديم شكوى ضد الزمالك لاعتداءه على العلامة التجارية الخاصة به مدعماً الشكوى بصور وفيديوهات للافتات الزمالك على أسواره وفي الشوارع، فضلاً عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي الزمالك، لاتهام إدارة الأهلي بتقديم رشاوى إلى موظفين في الاتحاد الإفريقي لمنحه لقب القرن.

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