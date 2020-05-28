شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي وجود خطابات تحذيرية من «كاف» بشأن لافتة «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وجود خلافات أو تحذيرات من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات بشأن لافتة «الزمالك نادي القرن».

وذكر بيان للنادي، الأربعاء، أن الخطاب المتداول للاتحاد الأفريقي (كاف) بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، «خطاب مزور ومفبرك».

وأكد البيان أن مجلس الزمالك يجري اتصالات مستمرة مع مسئولي «كاف» الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء «عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية».