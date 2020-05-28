شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتكاك جائز في التدريبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة إضافية نحو استئناف الموسم؛ وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التدريبات.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري «البريميرليج»، بعدما أجازت الحكومة البريطانية الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات؛ لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتكاك جائز في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.