5 أثرياء عرب في سماء «البريميرلييج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



مع قرب الإعلان عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 80% من أسهم شركة نيوكاسل الإنجليزي التي تمثل حصة الملياردير مارك أشلي، يوسع الأثرياء العرب حضورهم على مستوى الدوري الإنجليزي بمختلف درجاته ليصبح خمسة مستثمرين.

من هم هؤلاء الخمسة؟

1- سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، الذي يمتلك نادي مانشستر سيتي بعد صفقة بلغت 385 مليون دولار و تمت عام 2008 وحققت نجاحاً كبيراً ترجمه الموقع المالي المتقدم للنادي والنتائج الباهرة للسيتيزن بعد أن كان قبل ذلك بعيداً عن الإنجازات.

2-الملياردير المصري البريطاني عاصم علام الذي استحوذ على هال سيتي عام 2010 بقيمة 36 مليون دولار، لكن فريق كرة القدم الموجود في الدرجة الثانية حتى الآن لم يرتق للتطلعات.

3-الأمير السعودي عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز الذي يستحوذ على كامل شيفلد يونايتد بقيمة 18.7 مليون دولار من 2019 بعد أن كان يمتلك 50% ومثلها لشريكه كفين مكاي وعائلته في 2013 ومنذ ذلك الوقت نجح الثنائي في قيادة فريق الكرة من الدرجة الثالثة ليصل حالياً للمرتبة السابعة الدوري الممتاز حالياً.

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4-الملياردير المصري ناصيف ساويرس الذي امتلك 55% من أسهم استون فيلا عام 2018 مقابل 39 مليون دولار وحتى الآن لم يحقق الفريق الكروي التطلعات المعقودة.

5- صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وسط ترقب من العالم هذه الأيام للإعلان عن صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد أحد أعرق الأندية الإنجليزية في صفقة بلغت نحو 304 ملايين دولار بحسب تقارير متطابقة وينتظر أن تحدث الصفقة ثورة في نجاحات الفريق الاقتصادية والفنية.